البنتاجون تقيم مساكن إيواء للأمريكيين العائدين من ووهان الصينية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، السبت، استعدادها لتقديم الدعم السكني لألف شخص من العائدين إلى الولايات المتحدة من المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا.





ووفقا لبيان صادر عن البنتاجون أوردته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، فإن الوزير مايك إسبر وافق على طلب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتوفير عدة منشآت لإيواء 250 شخص على الأقل حتى نهاية فبراير الجاري.





وأضاف البيان: "وفقا للطلب، ستقدم وزارة الدفاع الدعم السكني فقط، بينما ستكون وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مسئولة عن كل الرعاية والنقل والأمن لمن تم إجلاؤهم"، موضحا أن طواقم وزارة الدفاع لن تتعامل مباشرة مع من جرى إجلاؤهم، كما لن يُسمح للعائدين بالدخول إلى أية مواقع تابعة للبنتاجون باستثناء الأماكن المخصصة لإقامتهم.





وأشار البيان إلى أنه ستتم مراقبة الحالة الصحية للعائدين لمدة 14 يوما - وهي الفترة التي يعتقد الخبراء أنها فترة حضانة الفيروس - وسيُنقلون إلى مشفى محلي إذا أظهروا أية أعراض يُحتمل أن تكون للفيروس المميت.





وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها - وهي مؤسسة وطنية أمريكية - قد أعلنت، أمس، أن الأمريكيين الذين جرى إجلاؤهم الأربعاء الماضي من ووهان، والذين يزيد عددهم على 200 شخص، سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما في قاعدة مارش الجوية الاحتياطية في مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.



