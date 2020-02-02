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توك شو

شاهد.. تركيا تجلي رعاياها من ووهان الصينية بعد تفشى كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:42 ص
طائرة خاصة
طائرة خاصة
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن تفاصيل قيام تركيا بإجلاء 42 مواطنا تركيا وأجنبيا من ووهان الصينية.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن طائرة خاصة لإجلاء الرعايا الأتراك من مدينة ووهان الصينية، أقلعت منها وعلى متنها 42 شخصا.

الطائرة المرسلة لإجلاء المواطنين أقلعت من ووهان، وعلى متنها 42 شخصا (بينهم مواطنون من أذربيجان، وألبانيا، وجورجيا) فيما تراجع 6 أشخاص عن قرار العودة بمحض إرادتهم".

وكشف وزير الصحة التركى بعدم رصد أي من أعراض "كورونا" لدى الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم، عقب إخضاعهم لفحص طبي من قبل فريق طبي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، وصول طائرة عملاقة تابعة للقوات المسلحة، فجر أمس السبت، إلى مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، لإجلاء الرعايا الأتراك، في ظل انتشار فيروس "كورونا الجديد" في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة على متنها فريق طبي يشرف على فحص ومراقبة الحالة الصحية للمواطنين الأتراك في طريق العودة إلى البلاد.
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