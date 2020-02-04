بغرض النظافة.. الجيزة تبدأ رفع صناديق القمامة من الشوارع

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد رفع صناديق القمامة من الشوارع والميادين بالتدريج لإظهار مستوى الشركات في تفعيل منظومة الجمع من المنازل، والاطمئنان لعدم وصول القمامة للشارع، على أن يكون جمعها من المنازل مباشرة.





وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الجادة لأماكن توزيع العمالة بالشوارع والميادين أثناء فترة عملهم مشددًا على التصدي لأصحاب الزرايب وتوجيهم بالتعاقد مع هيئة النظافة لرفع مخلفات المواشي إضافة إلي تحرير محاضر بيئية حيال الغير ملتزمين لقيامهم بإلقاء روث المواشي بالشوارع فضلآ عن وجودهم داخل الكتل السكنية .





ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء بتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع شركات الجمع السكني والسماح لهم بجمع القمامة من الوحدات السكنية وعدم إلقائها في الشوارع والميادين للحفاظ على نظافتها .





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الجيزة مع شركات الجمع السكني للقمامة بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجاء رئيس مدينة الحيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والأستاذ منير أنور مدير إدارة المتابعة والرصد ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور وشمال وجنوب الجيزة .



