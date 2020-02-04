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تعليم

رئيس جامعة السويس يستقبل بعثة الطلاب المشاركين في الملتقى الأول للوافدين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:21 م
رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس يستقبل بعثة طلاب الجامعة المشاركين في المل
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حسن غنيمة

استقبل  دكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس ، بعثة طلاب الجامعة المشاركين في الملتقى الأول للطلاب الوافدين فور عودتهم، اليوم الثلاثاء ، من فعاليات الملتقى الذي نظمته جامعة قناة السويس خلال الفترة من ١ - ٤ فبراير الجاري .


وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الذين حققوا مراكز في منافسات الملتقى باسم جامعة السويس ، كما ثمن الجهود الإيجابية للجميع في المشاركة الفعالة في مختلف الأحداث ذات الصلة ، كما أستمع  للطلاب الذين عبروا عن سعادتهم وتقديرهم لما يلقوا من عناية واهتمام من كافة المسئولين في الجامعة كي يشعروا بحق أنهم في بلدهم الثاني .


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وقد صرح الشرقاوي أن العناية بالطلاب الوافدين الدارسين في مصر، وتوفير مختلف الخدمات لهم على مختلف الأصعدة سواء الاكاديمية أو الاجتماعية يعد من أولويات الجامعة ، في إطار المبادرة القومية "ادرس في مصر" ، تلك المبادرة التي تهدف الى تشجيع الدارسين من مختلف الجنسيات لاستكمال دراستهم في مصر سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا .


جدير بالذكر ان بعثة الجامعة من الوافدين قد حصدوا مراكز متقدمة خلال فعاليات الملتقى ، حيث حصل فرق كرة السلة على الميدالية الفضية ، بينما حصل الطالب مشوط ابور  من دولة جنوب السودان على برونزية سباق ١٠٠ متر سباحة حرة .

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