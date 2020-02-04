رئيس جامعة السويس يستقبل بعثة الطلاب المشاركين في الملتقى الأول للوافدين

استقبل دكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس ، بعثة طلاب الجامعة المشاركين في الملتقى الأول للطلاب الوافدين فور عودتهم، اليوم الثلاثاء ، من فعاليات الملتقى الذي نظمته جامعة قناة السويس خلال الفترة من ١ - ٤ فبراير الجاري .





وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الذين حققوا مراكز في منافسات الملتقى باسم جامعة السويس ، كما ثمن الجهود الإيجابية للجميع في المشاركة الفعالة في مختلف الأحداث ذات الصلة ، كما أستمع للطلاب الذين عبروا عن سعادتهم وتقديرهم لما يلقوا من عناية واهتمام من كافة المسئولين في الجامعة كي يشعروا بحق أنهم في بلدهم الثاني .





وافدو جامعة عين شمس لأنفاق تحيا مصر والمشروعات القومية بقناة السويس

وافدو جامعة عين شمس يواصلون حصد الميداليات الذهبية بالملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس





وقد صرح الشرقاوي أن العناية بالطلاب الوافدين الدارسين في مصر، وتوفير مختلف الخدمات لهم على مختلف الأصعدة سواء الاكاديمية أو الاجتماعية يعد من أولويات الجامعة ، في إطار المبادرة القومية "ادرس في مصر" ، تلك المبادرة التي تهدف الى تشجيع الدارسين من مختلف الجنسيات لاستكمال دراستهم في مصر سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا .





جدير بالذكر ان بعثة الجامعة من الوافدين قد حصدوا مراكز متقدمة خلال فعاليات الملتقى ، حيث حصل فرق كرة السلة على الميدالية الفضية ، بينما حصل الطالب مشوط ابور من دولة جنوب السودان على برونزية سباق ١٠٠ متر سباحة حرة .