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توك شو

شاهد.. تمارين رياضية باستخدام الكرة المطاطية لحرق الدهون وشد الجسم

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:45 ص
تمارين
تمارين
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آيات أحمد
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة باستخدام الكرة المطاطية التي تساعد على حرق الدهون.

وقال حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.

وأضاف حسام أبو هاشم أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضح حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين تستغرق دقائق وتحرق الدهون، وتقوي الجسم.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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