صباح البلد تقدم تمارين تشاركها مع أصدقائك لكسر رتابة اليوم.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة تمارين يمكن أن تشاركها مع المقربين لك لكسر رتابة اليوم.





وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة «صدى البلد» اليوم، الثلاثاء، أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تقوية العضلات.





وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.





وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل واحد وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.





وقال خبير اللياقة البدنية: إنه لابد من وجود من يشاركنا فى عمل التمارين لكسر حدة الملل والروتين، واليوم هناك بعض التمارين التى يمكنك ممارستها مع ابنك أو بنتك أو أى أحد من من أقاربك للمشاركة فى التمارين حتى لا تشعر بحالة من الرتابة اليومية.





وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.