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رياضة

تدريبات خاصة لزيادة اللياقة البدنية للاعبي الزمالك

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقام لاعبو الزمالك بالجري الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة الاطالات وقفز حواجز قصيرة.

ويسعى كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني استعدادا للقاء الجونة المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل في الأسبوع ال١٣ لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل بالغردقة ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.

وحقق الزمالك الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الـ 11 والـ12 ليصل إلى النقطة 21 فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة .
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