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محافظات

محافظ القاهرة يبحث آخر تطورات مشروع مثلث ماسبيرو مع وزير الإسكان

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:26 ص
محافظ القاهرة يبحث
محافظ القاهرة يبحث اخر تطورات مشروع مثلث ماسبيرو
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عبد العزيز جمال

عقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة.

و تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع القومى الهام، والذى يعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة، حيث تم استعراض موقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها.

وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

جدير بالذكر أن منطقة ماسبيرو تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية.

وانطلاقًا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.
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