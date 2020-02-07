صورة جديدة من كواليس الفيل الأزرق 2

نشرت النجمة "هند صبرى" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة من كواليس فيلم "الفيل الأزرق 2".





وظهر في الصورة بجانب هند صبرى، النجم كريم عبد العزيز ، ونيللي كريم ، خلال تصوير إحدى مشاهد الفيلم، ونالت إعجاب متابعيها.





يذكر ان فيلم "الفيل الازرق 2" تم عرضه الصيف الماضي، وشارك في بطولة العمل كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.



