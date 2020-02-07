صورة جديدة من كواليس الفيل الأزرق 2

نشرت النجمة "هند صبرى" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة من كواليس فيلم "الفيل الأزرق 2".
وظهر في الصورة بجانب هند صبرى، النجم كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، خلال تصوير إحدى مشاهد الفيلم، ونالت إعجاب متابعيها.
يذكر ان فيلم "الفيل الازرق 2" تم عرضه الصيف الماضي، وشارك في بطولة العمل كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.
"الفيل الأزرق 2" يُعد أنجح الأفلام تصدرا لإيرادات شباك تذاكر السينما، وواحدا من أنجح الأفلام المصرية على الإطلاق، حيث تجاوزت إيراداته الـ 100 مليون جنيه محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ السينما المصرية.