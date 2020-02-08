إسرائيل تتراجع عن قرار إطلاق أسماء الحاخامات على شوارع القدس

تراجعت بلدية القدس عن قرارها إطلاق أسماء أربعة حاخامات ومنظمة يهودية على شوارع جديدة في بلدة سلوان الفلسطينية بالقدس الشرقية.

وأعلنت لجنة الأسماء التابعة لبلدية القدس أنها راجعت قرارها الأصلي، بطلب من رئيس البلدية موشيه ليون، وتبنت قرارا جديدا ينص على اختيار أسماء محايدة أو عربية لخمسة شوارع صغيرة في حي بطن الهوى بالبلدة الأكثر التصاقا بأسوار القدس القديمة.

وتم اختيار الأسماء اليهودية لتلك الشوارع في يونيو الماضي، على الرغم من أن 12 عائلة يهودية فقط تقيم هناك مقابل مئات المواطنين الفلسطينيين.

وأعربت اللجنة المهنية التابعة للبلدية حينذاك عن معارضتها لذلك القرار، محذرة من أنه غير مناسب وسيؤدي إلى توتر غير ضروري في الحي، ونصحت البلدية بإطلاق أسماء محايدة على الشوارع المذكورة.

بدورها، قدمت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" (أقدم منظمة حقوقية في البلاد) شكوى قضائية على هذا القرار نيابة عن 27 من سكان الحي.