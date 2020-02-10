الأزمة تشتعل.. جهاد جريشة يجهز شكوى جديدة ضد لجنة الحكام.. اعرف السبب

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن الحكم الدولى جهاد جريشة يجهز شكوى ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية وتقديمها إلى اللجنة الخماسية المؤقتة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.





وقال المصدر إن جهاد جريشة يجهز شكوى لتقديمها إلى الجبلاية ضد لجنة الحكام بداعى مخالفة جمال الغندور واللجنة الرئيسية الوائح والقوانين.





مضيفا أن جهاد جريشة يستند فى شكواه إلى أنه لا يحق للجنة الحكام برئاسة جمال الغندور إرسال اعتذار للاتحاد العربي وطالب باستبعاد جهاد جريشة من مشاركته كحكم فيديو فى مباراة فريق اسفى اوليمبيك المغربي واتحاد جدة السعودى فى البطولة العربية المقرر إقامته منتصف فبراير الجارى.





وتابع المصدر أن جهاد جريشة يستند فى شكواه إلى أن إرسال جمال الغندور خطابا إلى الاتحاد العربي بأبعاد الحكم الدولى عن المشاركة فى البطولة العربية بداعى إيقافه محليا من قبل اللجنة الرئيسية للحكام مخالفا للوائح والقوانين المعمول بها.





وشدد على أن جهاد جريشة يرى أن هناك غياب العدالة والكيل بمكيالين داخل لجنة الحكام فى اتحاد الكرة خاصة وأن هناك العديد من زملائه الحكام قاموا بالكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ولم تقم اللجنة بمعاقبتهم مثلما فعلت مع جهاد جريشة.





وأشار إلى أن جهاد جريشة يستند فى شكواه إلى عدم خضوعه إلى التحقيق فى لجنة الحكام مضيفا أن جهاد جريشة ينوى التصعيد ضد مخالفة لجنة الحكام للوائح والقوانين.





يذكر أن جمال الغندور قرر إيقاف جهاد جريشة وإحالته للتحقيق بعد اعتراضه على غياب العدالة فى ترتيب قائمة الحكام الدولية وتراجعه من صدارة الترتيب إلى المركز الثالث.



