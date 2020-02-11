الإيسيسكو: يجب توثيق معالم التراث في القدس بلائحة التراث في العالم الإسلامي

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، الإثنين بمقر المنظمة في الرباط، حيث بحثا سبل تطوير التعاون بين المنظمة ودولة فلسطين في مجالات عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وذكر بيان صادر عن المنظمة، أنه خلال اللقاء، تم مناقشة برامج الدعم التي يمكن أن تقدمها الإيسيسكو لدولة فلسطين في مجال التربية والعلوم والثقافة، في إطار رؤية المنظمة الجديدة، التي تتبنى مزيدا من التواصل مع الدول الأعضاء والتعرف على ما تحتاجه كل دولة من برامج تتوافق مع خططها الوطنية للتنمية المستدامة.

وتطرق الحديث إلى أهمية توثيق معالم التراث في مدينة القدس الشريف وتسجيلها على لائحة التراث في العالم الإسلامي للحفاظ على هويتها ، وتم استعراض الجهود التي قامت بها الإيسيسكو لدعم ترميم عدد من المعالم الأثرية في المدينة.

وتناول اللقاء أيضا الأنشطة التي سيتضمنها اختتام احتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2019، ومستجدات تنظيم أسابيع ثقافية مقدسية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكد الجانبان حرصهما على تواصل التعاون المثمر بين منظمة الإيسيسكو ودولة فلسطين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء السفير جمال الشوبكي سفير فلسطين لدى المغرب ، وماهر أبو ريدة الوكيل المساعد لوزارة الثقافة الفلسطينية، ومن الإيسيسكو نجيب الغياتي مدير الثقافة.