الخدمات البيطرية: تحصين أكثر من 586 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.





وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن تم تحصين 586 ألفا و941 رأس ماشية بينهم 505 آلاف و274 من الأبقار، و77 ألفا و85 من الأغنام، و4582 من الماعز" حتى الآن.





وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم وتكوين مناعة قبل موسم نشاط المرض، مؤكدة أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.





وأوضحت أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، لافتة إلى أن الوحدات ستوفر جميع المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.





وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التي تتبع مع الحملة الجديدة لتحصين الأبقار، وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة، والتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة، ومنع دخول أي ماشية الى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.