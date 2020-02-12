شيماء الشايب تطرح كليب أنا مش مجروحة.. الخميس

طرح المنتج ريتشارد الحاج برومو كليب "أنا مش مجروحة" للمطربة شيماء الشايب، عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وقناة موسيقى نت ورك،و هي من كلمات الشاعر خالد زكريا، ألحان عمرو عباس، توزيع روكيت، ميكس و ماستر ماهر صلاح،وتم الانتهاء من تسجيلها وتصويرها مؤخرًا.



وحسبما أكدت "شيماء" في تصريحات خاصة : الكليب سيتم طرحه الخميس بمناسبة عيد الحب، وهو يمثل حالة جديدة بالنسبة لها ويقدمها في ثوب جديد.



وأضافت:اتعاون في الكليب مع المخرج محمد لطفي وتم تصويره على مدار يومين، ما بين شوارع إحدى الكمبوندات الخاصة.



وتقول كلمات الأغنية: أنا أصلي راهنت، أن احنا زمانا، في ناس بتحب، وعرفت أن أنا ضيعت سنين من عمري في كدب، أنا مش مجروحة، أنا بس ندمت، أن أنا سلمت لحب بجد، أنا مش مجروحة، مع ان أنا قبلك قلبي ارتاح والا سبته لحد.



