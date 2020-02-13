AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان يوقع اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية "كول"

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم الخميس، التوقيع على اتفاقِ تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة (يو إس إس كول) الأمريكية، وذلك في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.

والمدمرة (يو إس إس كول)، تم تفجيرها بهجوم انتحاري، في أكتوبر 2000، حين كانت ترسو في ميناء عدن باليمن، ما أسفر عن مقتل 17 أمريكيا، وجرح العشرات، وتبنى تنظيم (القاعدة) الهجوم.

وقبل أسابيع، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن المطالبات الأمريكية بتعويضات عن هجمات، أحد أهم الملفات المطروحة للنقاش الدائر حول رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب.

وقالت وزارة العدل السودانية، في بيان اليوم، إن اتفاق التسوية تم توقيعه في 7 فبراير، لافتة إلى أن إجراءات التقاضي ضد السودان، لا زالت مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.

وأضافت: "ترغب حكومة السودان أن تشير إلى أنه تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسئولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أو أفعال إرهاب أخرى".

وأوضحت أنها دخلت في هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام البائد، وفقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.. 
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. الطيار المفصول يفتح النار على محمد رمضان.. مرض أنغام.. مفاجأة عمرو دياب.. إثارة ناهد السباعي

أزمة جديدة قبل مباراة الأهلي والمصري.. والفريق البورسعيدي يهدد بالانسحاب

أحب الأعمال إلى الله.. المفتي السابق يحدد وقتا للتسبيح يحبه الخالق

بعد قصة حب.. أحمد حاتم يكشف حقيقة غيرة أحمد فهمي منه بسبب هنا الزاهد

رد قوي من أحمد شوبير على مدحت العدل بسبب جماهير الزمالك في قطر

الشغلانة لسه ليها كبير.. رامي جمال يغازل عمرو دياب بعد سهران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح ساوايست dx7 في مصر .. صور

بين الجريئة و المحتشمة .. شاهد أبرز إطلالات زوجات النجوم خلال أسبوع

الصين تطرح ساوايست dx3 الجديدة في مصر بسعر مميز.. صور