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أخبار البلد

خلال زيارته لأطباء قافلة الأزهر.. سفيرمصر بتشاد: جهدكم رسالة لتنمية العلاقات بين الشعوب

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:05 م
السفير المصري بتشاد
السفير المصري بتشاد يزور قافلة الأزهر الطبية
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محمد صبري عبد الرحيم
حرص عمرو رفاعي، سفير مصر بدولة تشاد، على زيارة قافلة الأزهر الطبية دعمًا لأعضاء القافلة وتذليل أي صعوبات تواجه القافلة، مبينًا أن أطباء الأزهر خير سفراء الإنسانية، وخير من يرفع رسالة مصر عالية، وأن القافلة تقوم بجهد مضاعف، فليست مهمتهم تقديم الرعاية الطبية فقط، بل يقومون بنقل الخبرات إلى كوادر الأطباء بتشاد، مؤكدًا أن ما تقوم به القافلة رسالة نبيلة لتنمية العلاقات بين الشعوب والأشقاء،  موضحًا مدى فرحة الشعب التشادي بالقافلة. 
 
من جانبه رحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام علي القوافل بالأزهر الشريف، بوجود السفير المصري وزيارته ومتابعته علي مدار الساعة للقافلة، مبينًا أنه لا يدخر أي جهد في تذليل الصعوبات.

وتتضمن القافلة  26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وستقوم القافلة بإجراء الكشف الطبي المجاني، بجانب إجراء العمليات الجراحية اللازمة، فضلًا عن توزيع الدواء لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، حيث عملت القافلة الأولى في أحياء العاصمة أنجمينا، في حين توجهت القافلة الثانية لولاية "أبشي"، بينما توجهت القافلة الثالثة إلى ولاية "وادي فير" التي تضم ثلاثة أقاليم هي: بيلتين، ودار تاما، وكوبي.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها  داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.
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