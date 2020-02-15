لكل اسم حكاية.. تعرف على سبب تسمية قرية الكلح في إدفو بهذا الاسم

تواصل "صدى البلد" نشر سلسلة حلقاتها الجديدة "لكل اسم حكاية"، والتي تلقي الضوء فيها على أبرز الأماكن والشخصيات والأسماء الغريبة وسبب تسميتها، وغيرها من المعلومات التي يجهلها أغلب الناس حتى من يسكنون بها أو يعيشون في رحاب هؤلاء الأشخاص.





وفي هذه السطور، نلقي الضوء على إحدى قرى عاصمة الشباب الأفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء وهى "قرية الكلح"، التابعة لمركز إدفو شمال أسوان.





وكلح الجبل هي قرية تابعة لمركز إدفو فى محافظة أسوان، وتلقب بـ"بلد العلم"، وهى من أكبر قرى محافظة أسوان، ومن أبرز الشخصيات في تراث الكلح والتى سجل لها التاريخ ورفعت اسم الكلح وجعلته نجمًا في سمائه؛ هو الشيخ الحبيب إلى قلوب الجميع، من أحب أهله وشاركهم أفراحهم وأتراحهم فأحبوه وصار للكلح نجما في سمائه وعلامة مميزة له، ووالدا لكل أبنائه؛ هو الشيخ محمود حسنين الكلحى "رحمه الله".

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ويرجع سبب تسمية الكلح بهذا الاسم إلى أنه مشتق من الكحل، حيث إن العرب ولا سيما الأنصار كانوا يكتحلون سنة عن النبي (صلى الله عليه وسلم).





ويقال إن سبب الاسم أيضًا هو طبيعة المكان من حيث الأرض المجدبة الكلحة، ويقال كذلك إن سبب الاسم هو طيبة الأنصار وتبسمهم، لأن كلمة تكلح معناها أيضا تبسم.

كما يقال إن سبب التسمية نسبة إلى الأرض، حيث إن طبيعة أرض الكلح أنها أرض مجدبة، حيث إن معنى كلح فى اللغة العربية يشمل "عبوس - تبسم – مجدبة".





وأكثر الأقوال رجوحًا أن سبب تسميه الكلح بهذا الاسم نسبة إلى كالح القنديلي، وهو يهودي كان يقيم بالمنطقة، وكانت تسمى وادى إدفو، وعند قدوم القبائل بقيادة الأمير سليم الهميمى استقرت بمنطقة الشهيد، وبعد تجهيز الجيوش قاموا بمحاربة كالح القنديلي والقضاء عليه، ولذلك سميت بهذا الاسم.





قرية الكلح تنقسم إلى الكلح غرب، ويضم "كلح الجبل - الكرنك - الصعايدة - عزبة المصري - القارة - الشجيرة عامرة - كوم الأمير- الساحل - الدويخية - الحباشى - الخضراب"، ويقع بالكلح غرب مصنع سكر إدفو.



وهناك الكلح شرق، ويضم "نجع المفالسة - نجع الدومارية - نجع الشيخ على - نجع الدقاديق - نجع الشهيد - نجع الكيال - نجع الحقنة - نجع الدومة - نجع أبو عرفة".



وتقسمت الكلح كالآتي: قبيلة غطيس من نسل الأمير سليم الهميمي الذي ينتهي نسبه لعقيل بن أبي طالب الهاشمي القرشي، وقبيلة الغيثة (الغيتة)، وهم من نسل الأمير سليمان والأمير رضوان، أبناء محمد بن داود الذي يصل نسبه إلى سيدنا عمر بن الخطاب "رضي الله عنه"، والصعايدة التى تتألف من النجاجرة والعطياب والعمرانية وقبيلة شيبان هي قبيلة عربية عدنانية.