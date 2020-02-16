القمر ممكن يسيب الليل؟.. رسالة مؤثرة من بهاء الدين محمد لـ أيمن بهجت قمر بعد قرار اعتزاله

طلب الشاعر بهاء الدين محمد من المؤلف أيمن بهجت قمر العودة فى قرار اعتزاله وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":"أيمن بهجت قمر .. إنت شاعر كبير من غيرك يابو بهجت الغنوه تنقص كتير".

وتابع: "انا عارف إن الفن .. مٌجهد وحِمله تقيل حاله وح تعدى عشان إنت قادر تشيل ولا ليك حق إختيار وح أقولها بإختصارهو برضه القمر ممكن يسيب الليل ؟".

ورد قمر عليه فى التعليقات قائلا:"حبيبي يا بوب يا استاذي انا دخلت التاريخ لما دماغك تفكر فيا بس أنا مش عارف اقولك ايه غير اني اتعلمت منك قبل الفن كمان الاخلاق والذوق والإحترام وطول عمرك الكبير بجد ربنا يخليك ليا وشكرا لكل المحبه دي".

كان المؤلف ايمن بهجت قمر فجر مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقرر ان يعتزل كتابة الاغانى.

وقال ايمن بهجت قمر: "بقالي فتره بفكر جديا في اللي هقوله انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني".

وأضاف ايمن بهجت قائلا : "هنتج بس وهكتب افلام ومسرح بس انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت.