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أخبار العالم

صفعة لـ خطة سلام ترامب..أوروبا تجهز اليوم مفاجأة كبيرة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:06 ص
نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
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محمد علي
تسعى مجموعة من الدول الأوروبية للتحرك ضد إسرائيل و التوجهات الأمريكية فيما يخص القضية الفلسطينية، بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة سلام، رفضتها الدول العربية ورفضها الاتحاد الأوروبي ورفضتها كذلك الأمم المتحدة. 

ووفق ما ذكرت صحف عبرية، فإن مجموعة من الدول الأوروبية تقودها لوكسمبورج، تخطط لطرح مبادرة، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد  اليوم الاثنين لاعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين، وذلك ردًا على الخطة الامريكية. 

وأشارت الصحف العبرية، إلى أن وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، بحث بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية أيرلندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا. 

 وبعثت إسرائيل برسائل إلى الدول التي تحضر للإعتراف بدولة فلسطين ، بقولها لهم " إن هذا ليس الوقت المناسب للإعتراف بفلسطين لأن ذلك سيحول دون إتمام المفاوضات". 

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