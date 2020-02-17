بيان شديد اللهجة من قبرص إثر استفزازات تركيا في منطقة فاماجوستا

أصدر الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، اليوم الاثنين، بيانًا شديد اللهجة أدان فيه استفزازات تركيا في منطقة فاماجوستا الشهيرة باسم منتجع "فاروشا" السياحي.





وفاروشا هي ضاحية بجنوب مدينة فاماجوستا واشتهرت بأنها مدينة الأشباح، وأحيطت بسياج وأصبحت مهجورة منذ غزو تركيا لشمال قبرص في أعقاب انقلاب أيدته اليونان عام 1974.





ونقلت وكالة أنباء "سي. إن. إيه القبرصية عن أناستاسياديس قوله: "الحكومة القبرصية لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء هذه الأعمال".





ومساء السبت، التقى مسئولون من تركيا وشمال قبرص يببلدة فاروشا التي هجرها سكانها إثر تدميرها بفعل الحرب لبحث إمكانية إعادة فتحها بعد 46 عاما، في خطوة قالت أنقرة إنها فرصة تاريخية لتحقيق إيرادات سياحية واقتصادية.



