بالهنا والشفا.. 8 نصائح للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدجاج والأسماك

يمكن أن تنمو أنواع كثيرة من البكتيريا على المنتجات الحيوانية ، لذا من المهم جدا الحذر في التعامل مع جميع أنواع اللحوم والدجاج والأسماك عند شرائها، ويجب التأكد أنه تم تخزينها بأمان.





وقدم موقع " health line " عدة نصائح عند شراء اللحوم والدجاج والأسماك.





اتبع هذه الإرشادات المحددة عند شراء اللحوم والأسماك والدجاج :

تجنب أي تجنب أي لحم باللون البني الداكن أو تغير لونه ، وله رائحة قوية .

أبتعد عن شراء أبتعد عن شراء اللحم الصلب.

تجنب شراء أي تجنب شراء أي دواجن تبدو باهتة أو ذات رائحة قوية .

أبتعد عن شراء أي أبتعد عن شراء أي دواجن بها شئ من الصلابة أو يوجد على لحمها لون ازرق او بنفسجي.

تجنب أي تجنب أي سمك يتغير لونه .

أبتعد عن أبتعد عن الأسماك ذات اللحم الاسفنجي أو غروي

لا تشتري لا تشتري الأسماك ذات رائحة قوية مميتة أو شبيهة بالأمونيا.

• تجنب أي لحوم موجودة في عبوات تالفة أو مسربة أو ممزقة ، حيث من المحتمل أن تكون قد تعرضت للهواء والبكتيريا الضارة.