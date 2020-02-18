بالهنا والشفا.. 8 نصائح للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدجاج والأسماك

يمكن أن تنمو أنواع كثيرة من البكتيريا على المنتجات الحيوانية ، لذا من المهم جدا الحذر في التعامل مع جميع أنواع اللحوم والدجاج والأسماك عند شرائها، ويجب التأكد أنه تم تخزينها بأمان.
وقدم موقع " health line " عدة نصائح عند شراء اللحوم والدجاج والأسماك.
اتبع هذه الإرشادات المحددة عند شراء اللحوم والأسماك والدجاج :
• تجنب أي لحم باللون البني الداكن أو تغير لونه ، وله رائحة قوية .
• أبتعد عن شراء اللحم الصلب.
• تجنب شراء أي دواجن تبدو باهتة أو ذات رائحة قوية .
• أبتعد عن شراء أي دواجن بها شئ من الصلابة أو يوجد على لحمها لون ازرق او بنفسجي.
• تجنب أي سمك يتغير لونه .
• أبتعد عن الأسماك ذات اللحم الاسفنجي أو غروي
• لا تشتري الأسماك ذات رائحة قوية مميتة أو شبيهة بالأمونيا.
• تجنب أي لحوم موجودة في عبوات تالفة أو مسربة أو ممزقة ، حيث من المحتمل أن تكون قد تعرضت للهواء والبكتيريا الضارة.