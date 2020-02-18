AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالهنا والشفا.. 8 نصائح للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدجاج والأسماك

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:38 م
8 نصائح للتأكد من
8 نصائح للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدجاج والأسماك
Advertisements
رضوى حسام
يمكن أن تنمو أنواع كثيرة من البكتيريا على المنتجات الحيوانية ، لذا من المهم جدا الحذر في التعامل مع جميع أنواع اللحوم والدجاج والأسماك عند شرائها، ويجب التأكد أنه تم تخزينها بأمان. 

وقدم موقع "  health line  " عدة نصائح عند شراء اللحوم والدجاج والأسماك.

اتبع هذه الإرشادات المحددة عند شراء اللحوم والأسماك والدجاج :
تجنب أي لحم باللون البني الداكن أو تغير لونه ، وله رائحة قوية .
أبتعد عن شراء اللحم الصلب.
تجنب شراء أي دواجن تبدو باهتة أو ذات رائحة قوية .
أبتعد عن شراء أي دواجن بها شئ من الصلابة أو يوجد على لحمها لون ازرق او بنفسجي.
تجنب أي سمك يتغير لونه .
أبتعد عن الأسماك ذات اللحم الاسفنجي أو غروي 
لا تشتري  الأسماك ذات  رائحة قوية مميتة أو شبيهة بالأمونيا.
تجنب أي لحوم موجودة في عبوات تالفة أو مسربة أو ممزقة ، حيث من المحتمل أن تكون قد تعرضت للهواء والبكتيريا الضارة.
بالهنا والشفا.. 8 نصائح للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدجاج والأسماك
بالهنا والشفا.. 8 نصائح للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدجاج والأسماك
بالهنا والشفا.. 8 نصائح للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدجاج والأسماك
بالهنا والشفا.. 8 نصائح للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدجاج والأسماك
بالهنا والشفا.. 8 نصائح للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدجاج والأسماك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل شرائها .. علامات تؤكد أنك تتناول لحم حمير

فيديوجراف| 8 أسماك سامة ابتعد عن شرائها

ابتعدي عن الدهون | روشتة علاج حال اكتشاف الدم في براز القطط

توقف عن شرائها فورا.. بعض مقرمشات تحتوي على مادة تصيبك بسرطان الكبد

في هذه الحالات توقف عن تناول الجبنة الرومي

قبل شرائها .. تعرف على مواصفات التونة السليمة

ترشيحاتنا

لحظات مرعبة يعيشها مسافرون داخل مطار اليابان | فيديو

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور

أول تعليق من محمد رمضان بعد استبعاده من إحياء حفل افتتاح السوبر في الإمارات

رجل الصناعة محمد أبو العينين يحصل على 36213 فى الانتخابات التكميلية بالجيزة.. فيديو

سيدة تثير حالة ذعر بعد ادعائها الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

شاهد.. الإمارات تطلق أول رجل حديدي يطير بالأجنحة فوق الخليج العربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور

سيدة تثير حالة ذعر بعد ادعائها الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

شاهد.. الإمارات تطلق أول رجل حديدي يطير بالأجنحة فوق الخليج العربي