هذه الأغنية الأعلى استماعا في ألبوم عمرو دياب الجديد.. فيديو

وبهذا أصبحت أغنية " هيعيش يفتكرني" من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، هي الأعلى استماعا في الألبوم.





وجاءت بعد أغنية " هيعيش يفتكرني"، أغنية مكانك في قلبي التي حصدت 210 آلاف مشاهدة، من كلمات تامر حسين ألحان شريف بدر وتوزيع طارق مدكور.





وتضمن الألبوم 16 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، وهي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى 4 سبق طرحهم من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها ،بحبه ، اول يوم في البعد ".