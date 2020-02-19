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فن

هذه الأغنية الأعلى استماعا في ألبوم عمرو دياب الجديد.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:09 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
حققت أغنية " هيعيش يفتكرني" للنجم عمرو دياب من ألبوم سهران 330 ألف مشاهدة بقناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور يوم على طرحها. 

وبهذا أصبحت أغنية " هيعيش يفتكرني" من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، هي الأعلى استماعا في الألبوم. 

وجاءت بعد أغنية " هيعيش يفتكرني"، أغنية مكانك في قلبي التي حصدت 210 آلاف مشاهدة، من كلمات تامر حسين ألحان شريف بدر وتوزيع طارق مدكور. 

وتضمن الألبوم 16 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، وهي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى 4 سبق طرحهم من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها ،بحبه ، اول يوم في البعد ".
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