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درجات أقل من الطبيعية.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية جديدة.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:47 ص
أمطار
أمطار
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آيات أحمد
أفادت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار حالة كثافة الشبورة المائية، خاصة على المناطق القريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى وجود تحسن فى الحالة الجوية وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة وترتفع 3 درجات وتسجل 20 درجة على القاهرة.

وكشفت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن الطقس سيكون معتدلا نهارًا والشمس ستكون ساطعة على مدار اليوم وشديد البرودة فى ساعات الليل المتأخرة.

وأكدت وكيل مركز التحاليل وجود تحسن تدريجى فى الأحوال الجوية وفرص سقوط للأمطار على السواحل الشمالية فقط.

وقالت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار فى الحالة الجوية مستمرة وستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط، مضيفة أن فصل الشتاء سينتهى رسميًا فى 20 مارس القادم.

وأوضحت أنه بداية من الأحد ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الحالة الجوية، مؤكدة أن درجات الحرارة سترجع أقل من الطبيعية مرة أخرى.

ونصحت بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

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