جوجل تطلق نسخة المعاينة الأولى للمطورين من أندرويد 11

أصدرت شركة جوجل "Google"، أمس، نسخة المعاينة الأولي للمطورين من الإصدار التالي من نظام التشغيل أندرويد، والذي يطلق عليه "Android 11" بدلًا من "Android R"، وهي متاحة للتنزيل الآن عبر الموقع الإلكتروني الموجه للمطورين developer.android.com.





وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تشمل نسخة المعاينة المزايا الجديدة التي يأتي بها نظام أندرويد 11 فهي تحسين تجارب شبكات الجيل الخامس 5G، وتحسينات المحادثات، ودعم إصدار جديد من واجهة برمجية تطبيقات الشبكات العصبية، وتحسين مزايا الخصوصية والأمان، وتحسين توافق التطبيقات، والاتصال، بالإضافة إلى تحسينات على الصور والكاميرا.





وإلى جانب ذلك تحسين إدارة الشاشات ذات القطع، أو تلك التي تأتي مع ثقب للكاميرا الأمامية، وقسم مخصص للمحادثات في قسم الإشعارات، وفقاعات المحادثات، وإدراج الصور في ردود الإشعارات، ومنح التطبيقات الإذن لمرة واحدة.





وتشمل نسخة المعاينة حزمة تطوير البرامج SDK للمطورين مع صور نظام لهواتف جوجل الذكية: بكسل 2، وبكسل 2 إكس إل، وبكسل 3، وبكسل 3 إكس إل، وبكسل 3 أي، وبكسل 3 أي إكس إل، وبكسل 4، وبكسل 4 إكس إل.





ومن المقرر أن تعلن شركة "جوجل" عن المزيد من تفاصيل النظام الجديد خلال مؤتمر المطورين المقرر عقده بين 12 و14 مايو القادم، ومن المنتظر إطلاق نسخة المعاينة الثانية من أندرويد 11 خلال شهر مارس المقبل، ثم النسخة الثالثة في شهر أبريل، ثم النسخة التجريبية الأولى في شهر مايو القادم، ثم النسخة التجريبية الثانية في شهر يونيو، ثم النسخة التجريبية الثالثة في الربع الثالث من العام الحالي، ثم النسخة النهائية خلال الربع الثالث.





جدير بالذكر أن شركة "جوجل" الأمريكية، أطلقت النسخة النهائية من أندرويد 10 بداية شهر أغسطس الماضي.