AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جوجل تطلق نسخة المعاينة الأولى للمطورين من أندرويد 11

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:01 م
أندرويد 11
أندرويد 11
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أصدرت شركة جوجل "Google"، أمس، نسخة المعاينة الأولي للمطورين من الإصدار التالي من نظام التشغيل أندرويد، والذي يطلق عليه "Android 11" بدلًا من "Android R"، وهي متاحة للتنزيل الآن عبر الموقع الإلكتروني الموجه للمطورين developer.android.com.

وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تشمل نسخة المعاينة المزايا الجديدة التي يأتي بها نظام أندرويد 11 فهي تحسين تجارب شبكات الجيل الخامس 5G، وتحسينات المحادثات، ودعم إصدار جديد من واجهة برمجية تطبيقات الشبكات العصبية، وتحسين مزايا الخصوصية والأمان، وتحسين توافق التطبيقات، والاتصال، بالإضافة إلى تحسينات على الصور والكاميرا.

وإلى جانب ذلك تحسين إدارة الشاشات ذات القطع، أو تلك التي تأتي مع ثقب للكاميرا الأمامية، وقسم مخصص للمحادثات في قسم الإشعارات، وفقاعات المحادثات، وإدراج الصور في ردود الإشعارات، ومنح التطبيقات الإذن لمرة واحدة.

وتشمل نسخة المعاينة حزمة تطوير البرامج SDK للمطورين مع صور نظام لهواتف جوجل الذكية: بكسل 2، وبكسل 2 إكس إل، وبكسل 3، وبكسل 3 إكس إل، وبكسل 3 أي، وبكسل 3 أي إكس إل، وبكسل 4، وبكسل 4 إكس إل.

ومن المقرر أن تعلن شركة "جوجل" عن المزيد من تفاصيل النظام الجديد خلال مؤتمر المطورين المقرر عقده بين 12 و14 مايو القادم، ومن المنتظر إطلاق نسخة المعاينة الثانية من أندرويد 11 خلال شهر مارس المقبل، ثم النسخة الثالثة في شهر أبريل، ثم النسخة التجريبية الأولى في شهر مايو القادم، ثم النسخة التجريبية الثانية في شهر يونيو، ثم النسخة التجريبية الثالثة في الربع الثالث من العام الحالي، ثم النسخة النهائية خلال الربع الثالث.

جدير بالذكر أن شركة "جوجل" الأمريكية، أطلقت النسخة النهائية من أندرويد 10  بداية شهر أغسطس الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جربها الآن.. ميزات خفية بنظام التشغيل Android 10

لتسجيل المكالمات.. ميزة جديدة تضيفها جوجل لتطبيقها Phone

رسميا.. واتساب يطرح ميزة Dark Theme.. إليك رابط التحميل

وداعا للمفتاح.. شغل سيارتك بالـ آيفون

شركات الهواتف الصينية الكبرى تتحد لإطلاق بديل عن متجر Play

واتساب يتيح لمستخدمي آيفون هذه الميزة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. إلغاء بطولة في اليابان استعدادا لأولمبياد طوكيو

تعرف على تطورات حالة ناشئ الزمالك بعد نقله إلى مستشفى خليفة

تعرف على المستبعدين ودكة بدلاء الزمالك في لقاء السوبر المصري

السوبر المصري.. ميدو يخسر رهانا جديدا على الهواء وحسام غالي الفائز

خاطفة الدمام.. سقطت في قبضة العدالة بعد جرائم عمرها 20 سنة | القصة كاملة

خذلها الحلف.. تركيا تطلب المساعدة من الناتو بشأن العملية العسكرية في إدلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف غريب من مسافرين على متن طائرة لتجنب عدوى كورونا.. شاهد

قفطان فخم.. ساندي علي تتألق في أحدث جلسة تصوير

مي عمر تشعل انستجرام .. تعرف على عضو العائلة الجديد .. شاهد