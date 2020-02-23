طريقة ذكية تساعد ذوي الإعاقة البصرية على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي...250 عملية جراحية مجانية ومحاضرات للأطباء ضمن قافلة جامعة عين شمس الطبية لمالي.. طلاب عين شمس يحصدون مراكز متقدمة

- طريقة ذكية تساعد ذوي الإعاقة البصرية على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي
- 250 عملية جراحية مجانية ومحاضرات للأطباء ضمن قافلة جامعة عين شمس الطبية لـ مالي
- إقبال كثيف لطلاب صيدلة عين شمس ببرنامج بناء القدرات المستدام 2030
- طلاب عين شمس يحصدون مراكز متقدمة بالملتقى الثالث للجامعات المصرية في التنمية المستدامة
كرّم الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريق كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس لحصول فريق ريق " ايرو 404" على المركز الثالث عن مشروع يوفر نظاما مكونا من تطبيق الكترونى لذوى الإعاقة البصرية بمسابقة الهاكثون.
وقال الطالب محمد خالد، بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، إن "الهاكثون مسابقة ابتكارية يجتمع فيها مطورو الحلول الذكية لابتكار حلول تكنولوجية للتحديات في مدة قدرها 54 ساعة ويهدف هاكاثون المدن المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساهمة في خلق بيئة متطورة تكنولوجيًا في المدن الحديثة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي بصورة متساوية ومستقلة، الأمر الذي يحقق رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع باستخدام تكنولوجيا المعلومات".
وأضاف خالد خلال ندوة بموقع صدي البلد ان فريقه المكون من خمس طلاب من كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس وهم " محمد عصام محمد السيد و محمد حسن محمد رضوان و عبدالله عثمان ابراهيم" منوها ان فريقه يسمي " ايرو 404"حصل على المركز الثالث عن مشروع يوفر نظام مكون من تطبيق الكترونى لذوى الإعاقه البصريه يمكنهم من خلاله حجز رحلات النقل العام وتنبيهم فى حالة وصول الأتوبيس الخاص بهم كما إنه ينبه السائق ايضا والوصول بسهولة لذوي الاعاقة البصرية وهذا يتم عن طريق تطبيق يحمل علي الهاتف المحمول وجاءت الفكرة من وجود صعوبة ذوي الإعاقة البصرية في الوصول الي الاماكن بسهولة الا في حالة وجود مرافق لهم .
ومن جانبه قال محمد خالد إن الكلية لها دور أساسي في هذه الأفكار من خلال المناهج الحديثة الموجودة داخل الكلية ومساهمة ودعم الكلية الدائم من خلال المعامل وأساليب الدراسة الحدثية ومواكبة التطورات .
يصل فريق طبي رفيع المستوى من مستشفيات جامعة عين شمس إلى مالي، بهدف تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وتفعيلًا للدور الخدمي والإنساني لمستشفيات جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب بالجامعة، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والسفير كريم أمين، عن الوكالة المصرية للشراكة والتنمية بوزارة الخارجية.
يرأس الفريق د. شريف علوان، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس وعضوية د. أيمن جعفر أستاذ طب وجراحة العيون، والدكتور أحمد بيومي، مدرس طب وجراحة العيون، والدكتور نور الدين حسين، مدرس طب وجراحة العيون.
وقال د. شريف علوان إن فكرة القافلة نبعت من الإيمان بالبعد القومي والعمق الإفريقي لـ مصر، وتمت باقتراح وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة و التنمية و بالتعاون مع المعهد الأستوائى الأفريقى لطب العيون بغرب إفريقيا "أيوتا".
وأوضح أن القافلة تستهدف إجراء ٢٥٠ عملية جراحية مجانية لغير القادرين من الشعب المالي بالإضافة إلى إلقاء محاضرات للأطباء، حيث تستمر أعمال القافلة على مدار ٦ أيام في الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ من فبراير الجارى ، لخدمة أهالي مدينة باماكو بدولة مالي.
وأشاد بدور وزارة الخارجية والسفارة المصرية بدولة مالي في تسهيل مهمة الفريق الطبي المصري وتوفير كافة سبل التأمين والتواصل ، خاصة في ظل ما تشهده دولة مالي من انتشار الأوبئة والأمراض وخاصة الحمى الصفراء والملاريا، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تتحمل ٨٠% من تكاليف القافلة سواء الإنتقالات أو المعدات والمستلزمات الطبية (عدسات للزرع والمحاليل اللازمة لها والمشارط المستخدمة )، في حين تتحمل الجامعة توفير كافة مستلزمات التخدير.
وأعرب الفريق الطبي المشارك في قافلة جامعة عين شمس لدولة مالي عن تحمسه الشديد للقيام بواجبهم الوطني و الإنساني ، برغم ما قد تعتريه المهمة من تحديات.
يذكر أن وسائل الإعلام الرسمية والتلفزيون الرسمي بدولة مالي أعلنت عن وصول القافلة الطبية والتعليمية لجامعة عين شمس لما تمثله من أهمية كبرى للشعب المالي، ومن المقرر أن يتم استقبال الفريق الطبي رسميًا بوزارة الخارجية بجمهورية مالي والسفارة المصرية هناك.
شهد اليوم الثالث لبرنامج بناء القدرات المستدام ٢٠٣٠ (HCB program) بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، والذي ينظمه فريق حراس جوالة صيدلة عين شمس أقبالا كثيفا من طلاب الكلية.
حيث تضمن محاضرة وورشة عمل للبرنامج والتي شملت مهارات التواصل (Communication skills) وأهمها؛ لغة الجسد، الاتصال بالعين ونبرة الصوت ولغة الحوار، تعابير الوجه، المظهر، مهارات التواصل اللفظي، والتي قام بإلقائها الدكتور أحمد سليم، مستشار اتحاد طلاب الكلية ورابطة الخريجين.
ويأتي هذا تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبدعم من الدكتورة مها فاروق عميد الكلية ، والدكتورة أماني اسامة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
جدير بالذكر أن البرنامج سيستمر على مدار العام حتى مشروع الاستدامة ٢٠٣٠، يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلاب وبناء قدراتهم من خلال تطوير المهارات الأساسية لدي الطلاب وجعلهم على مستوى مناسب ومتناسق مع متطلبات سوق العمل.
ومن أهم المهارات التي يتم تدريب الطلاب عليها القيادة، والحزم، ومهارات الاتصال، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، ومهارات العرض، ومهارات صنع القرار، والتخطيط الاستراتيجي.
كما يمكن لأي طالب الاشتراك في البرنامج المدعم بالكامل من اتحاد الطلاب بدون أي رسوم وبدون أي قيود.
حصد طلاب جامعة عين شمس عدد من المراكز المتقدمة خلال مشاركتهم فى الملتقى الثالث للجامعات المصرية في التنمية المستدامة والتنوع البيولوجي والذى أقيم في الفترة من ٢١:١٩ من فبراير الجاري بالمركز الٱولمبى بالمعادى.
شارك أحد عشر طالبا وطالبة من كليات العلوم والزراعة بجامعة عين شمس تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، فقد حصل الطلاب على المركز الأول عام على مستوى الجامعات المصرية المشاركة وأيضًا على المركز الأول (مبادرة) والمركز الثانى (مسرحية تعليمية).