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فن

ريهام سعيد تدعم محمد رمضان: ربنا ينصرك ومتقعش زيي

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:10 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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محمد نحلة

حرصت الإعلامية ريهام سعيد على دعم الفنان محمد رمضان بعد حلقته مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري.


وكتب ريهام عبر صفحتها على"انستجرام"، :" محمد رمضان بيفكرني بنفسي من ٦ سنين لما عديت الخطوط المشروعة للنجاح، كانوا بيألفولي تهم وكل تهمتي زادت من ثقتي بنفسي، ونجاحي يارب ينصرك يامحمد ومتقعش زيي".


كان محمد رمضان، طالب في البرنامج بضم مُطربي المهرجانات إلى نقابة المهن الموسيقية، موضحًا أن الشباب لهم جمهور كبير ويجب أن يدخلوا النقابة تحت بند شعبة المهرجانات. 


وأضاف "رمضان" خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يُقدّمه الإعلامي «وائل الإبراشي»: «أنا عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية ولا يحق لهاني شاكر نقيب الموسيقيين أن يمنعني من الغناء وذلك وفقا للقانون ولو فعلها لمنع نقيب المهن التمثيلية المطربين من التمثيل».
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حسبنا الله و نعم الوكيل

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