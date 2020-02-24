فريق عمل مسلسل «دهب عيرة» يحتفل بعيد ميلاد حلا شيحة.. صور





نشرت حلا شيحة، صور عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام"، وعلقت عليها قائلة :٢٣ فبراير عيد ميلادي كان من اجمل اللحظات في حياتي وسط فريق عمل مسلسل دهب عيرة رمضان ٢٠٢٠ انتاج العدل جروب فجئوني بعد التصوير بإحتفال بسيط ليا".





بينما تابعت: " بجد فرحت من قلبي و بشكرهم من قلبي و يارب تبقي سنة جميلة علينا كلنا انا متفائلة جدا جدا ان السنة دي كلها خير".





يذكر أن تشارك الفنانة حلا شيحة، الفنان تامر حسني بطولة فيلم "مش أنا"، والذي من المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

حرص فريق عمل مسلسل "دهب عيرة" على الاحتفال بالفنانة حلا شيحة، داخل كواليس المسلسل بمناسبة عيد ميلادها.