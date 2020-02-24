أحمد عيد عبد الملك يفجر مفاجأة حول مباراة القمة بعد انسحاب الزمالك من الدوري

فجر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق مفاجئة بشأن إنسحاب القلعة البيضاء من بطولة الدوري المصري إعتراضا على قرار لجنة الأخلاق والانضباط بإتحاد الكرة المصري.
وأكد أحمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الزمالك لاعبي الزمالك غادروا لمنا زلهم ولن يخوضوا المباراة كما يشاع في السوشيال ميديا.
وغرد أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا: "الي بيهري اللاعيبة روحت مفيش ماتش بخ".
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وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.
ومن المقرر أن ينتظر الزمالك مواجهة قوية بينه وبين منافسه الاهلي، في مباراة القمة 120 من الدوري الممتاز، اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.