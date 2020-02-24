بقوة 4.8 ريختر.. زلزال جديد في تركيا

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين، وقوع زلزال في منطقة أخيسار بمانيسا التركية.
وقالت الهيئة وفق ما نقلته "سي ان ان ترك" إن مركز الزلزال، الذي وقع، كان منطقة كارابوركلو في أخيسار التركية، وبلغت شدة الزلزال 4.8.
ووذكرت الهيئة أن عمق الزلزال كان 7 كيلومترات، وشعر بالزلزال سكان وسط مدينة مانيسا، وفي إزمير وغيرها من المدن والمناطق المحيطة بها.
وكان 9 أتراك لقي مصرعهم بينهم 3 أطفال، أمس الأحد، جراء زلزال وقع بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود التركية الإيرانية، وأسفر عن أضرار في القرى المجاورة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم " عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قوله ـ في بيان له ـ إن الزلزال أدى إلى مصرع 9 مواطنين في ولاية "وان" شرقي البلاد، وإصابة 37 آخرين.