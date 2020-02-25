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اقتصاد

تعرف على التفاصيل المالية لأول مزايدة للتنقيب عن الذهب في 2020

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:17 ص
وزير البترول
وزير البترول
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مايكل عياد
كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الشروط والتفاصيل المالية الخاصة بمزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة الجديدة بمصر، التي تحمل رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، والتي تشمل مساحة ٥٦ ألف كيلو متر مربع بصحراء مصر الشرقية، بأراضٍ تحت ولاية الوزارة.

وقال "الملا"، في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم، الثلاثاء، بالوزارة للإعلان عن مزايدة التنقيب عن الذهب الجديدة بمصر، إن الشروط المالية تشمل الحد الأدنى للإتاوة نسبة ٥٪؜ من الإنتاج، والحد الأدنى لنسبة المشاركة المجتمعية ١٥٪ من الأرباح؜، والضرائب ٢٢.٥٪ من الأرباح.

وأضاف الوزير أن المساحة تم نقسيمها إلى ٣٢٠ قطاعا، كل قطاع بمساحة ١٧٠ كيلو مترا مربعا، (٨/١ درجة في ٨/١ درجة).

وأكد أن الوزارة بصدد الإعلان تباعا عن مزايدة كل ٤ أشهر من تاريخ البت في المزايدة التي تسبقها، وأن المزايدة المقبلة خلال ٦ أشهر، وأن العام الجاري سيشهد مزايدات اخرى وفقا لمنهج علمي، وللدراسات.

حضر المؤتمر الصحفي، المهندس علاء خشب، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس أسامة فاروق، رئيس الهيئة، والأستاذ فكري يوسف، وكيل أول وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية.
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