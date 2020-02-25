Bad Boys for life يحقق 391 مليون دولار أمريكي.. فيديو

حقق فيلم Bad Boys for life إيرادات 391 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد طرحه 17 يناير الماضي في السينمات الأمريكية والعالمية.





كما يشارك فى البطولة شارون فايفر، ودي جي خالد، وتشارلز ميلتون، وكيت ديل كاستيلو، وسيدني باربوزا، وهابى اندرسون، وأثينا أكيرز، وإميلي توولز.





ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لوري في أزمة منتصف العمر.





ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألباني، قتلوا شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة في حالة قيامهم بـ مهمة محددة.



