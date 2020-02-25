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محافظات

توافد السائحين والزائرين.. الشمس المشرقة تميز طقس أسوان اليوم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

الطقس المعتدل والشمس المشرقة الساطعة والجو المنعش هو ما تتميز وتتصف به عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء محافظة أسوان المشتى العالمى وعروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة .


 

 تتفرد اسوان عن معظم مدن العالم بالطبيعة الخلابة الساحرة وهو الذى يسود كافة أنحاء المحافظة منذ صباح اليوم الجمعة وسط تنوع للمنتج السياحى ، وقد سجلت درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية .


 

وتشهد المناطق السياحية والأثرية توافد السائحين والزائرين عليها للإستمتاع بهذه المعالم وسط اعتدال الأحوال الجوية والطبيعة الخلابة الساحرة . فيما تشهد حركة اللنشات والرحلات النيلية انتظامًا فى مجرى نهر النيل ، بجانب انتظام حركة الملاحة الجوية بالمطارات المختلفة ، وأيضًا على الطرق الداخلية والسريعة .


 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسا مائلا للبرودة  نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.


 

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا خفيفة  والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة .

 

 

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