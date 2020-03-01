مان سيتي ضد أستون فيلا .. أجويرو يسجل الهدف الأول بعد مرور 20 دقيقة

سجل مانشستر سيتي الهدف الأول في شباك نظيره أستون فيلا بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.





جاء الهدف الأول من كرة عرضية وصلت إلى أجويرو الخالي من الرقابة الدفاعية ليسجلها بسهولة في الشباك.



