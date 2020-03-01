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رياضة

مان سيتي ضد أستون فيلا .. أجويرو يسجل الهدف الأول بعد مرور 20 دقيقة

الأحد 01/مارس/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل مانشستر سيتي الهدف الأول في شباك نظيره أستون فيلا بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "ويمبلي"،  في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية وصلت إلى أجويرو الخالي من الرقابة الدفاعية ليسجلها بسهولة في الشباك.

ويسعى تريزيجيه والمحمدي لتحقيق أول ألقابهم مع أستون فيلا بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي في لقاء الليلة.

في المقابل يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مصالحة جماهيره بتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان استون فيلا قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 3 -2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب،  بينما صعد مانشستر سيتي على حساب مانشستر يونايتد.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل أخر نسخة من كأس الرابطة الإنجليزية.
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