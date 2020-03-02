AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. قرار عاجل من تويتر

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
قررت شركة تويتر تعليق كل الفعاليات ورحلات السفر لموظفيها غير الضرورية، وذلك مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم. 

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم احالته الي مستشفى العزل، وهو يتلقي الان الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "مجاهد" أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وقال إن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ اجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشار مجاهد الي أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثانية فى مصر  لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال" مجاهد"  إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. 

وفي هذا الصدد أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجنبي .. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر (بيان الصحة العالمية ووزارة الصحة)

لا يوجد خطر نهائيا .. تعليق الأطباء على ظهور أول حامل كورونا في مصر

لم تظهر أعراض ولا يوجد خطر .. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر

القصة الكاملة للصيني مصاب فيروس كورونا في مول سيتي ستارز

الصحة تعلن اكتشاف ثاني حالة مصابة بـ كورونا في مصر.. تفاصيل

أجنبي .. كيف تعاملت مصر مع ثاني حالة مصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل ساسي ومحمود علاء.. وبشرى سارة قبل مواجهة الترجي

أعراض كورونا.. كحة والتهاب في الحلق.. شاهد

سارة سلامة تستعرض أنوثتها فى أحدث إطلالة.. شاهد

شايفة كل الناس أحمد.. العوضي يثير الجدل حول علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز

إبراهيم سعيد يعلق على ظهور مجدي عبد الغني مع رضا عبد العال وبكائه في عزاء "مبارك"

وزيرة الصحة: أتوجه إلى الصين لإيصال هدية الرئيس السيسي للشعب الصيني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. خفافيش بأعداد هائلة تحلق فوق مستشفى وتثير الذعر في السعودية

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية