الأولمبياد فى خطر .. كورونا يهدد أحلام الرياضيين ويلغي 10 أحداث عالمية





ولم تجد بعض الاتحادات الدولية حلا للمواجهة سوى إلغاء العديد من البطولات العالمية خوفا من انتشار الفيروس الخطير والذى وصل إلى ذروته فى المرحلة الحالية .



وكان الاتحاد الدولى لألعاب القوى أول الاتحادات الدولية الذى قرر إلغاء بطولة العالم بسبب الكورونا ، وقال الاتحاد الدولي في بيان "بكل الأسف اتفقنا مع منظمي بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في نانجينغ (من 13 إلى 15 مارس 2020) على تأجيل البطولة إلى مارس 2021".

وأضاف "نصيحة فريقنا الطبي الذي كان على اتصال بمنظمة الصحة العالمية، هو أن انتشار فيروس كورونا، سواء داخل الصين أو خارجها، لا يزال في مستوى مقلق ولا ينبغي لأحد أن يمضي قدما في تنظيم أي بطولة يمكن تأجيلها".



كما قرر الاتحاد الدولى لرفع الأثقال إلغاء بطولة العالم أيضا التى من المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة برومانيا وأيضا قررت اللجنة البارالمبية الدولية إلغاء بطولة العالم التى من المقرر إقامتها بإيطاليا .



وقرر أيضا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل العديد من مباريات بطولة دورى الأبطال على خلفية ما يحدث وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير فى الفترة الحالية وهو الأمر نفسه بالنسبة لبطولة آسيا للملاكمة والمؤهلة إلى الأولمبياد والتى كان من المقرر إقامتها فى الصين ولكن تم إلغاؤها ، كما تقرر إيقاف النشاط الرياضي بالكامل فى الصين واليابان أيضا وكوريا الجنوبية.



وأعلن الاتحاد الإيطالى أيضا لكرة القدم تأجيل العديد من المباريات المهمة بالدوري بسبب انتشار فيروس كورونا ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمغرب والتى قررت إلغاء كافة الأحداث الرياضية فى الوقت الحالى بسبب الفيروس الخطير .



أصبح فيروس كورونا القاتل والمنتشر بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم يمثل خطرا كبيرا على الأحداث الرياضية الكبري بمختلف الدول والقارات .ولم تجد بعض الاتحادات الدولية حلا للمواجهة سوى إلغاء العديد من البطولات العالمية خوفا من انتشار الفيروس الخطير والذى وصل إلى ذروته فى المرحلة الحالية .وكان الاتحاد الدولى لألعاب القوى أول الاتحادات الدولية الذى قرر إلغاء بطولة العالم بسبب الكورونا ، وقال الاتحاد الدولي في بيان "بكل الأسف اتفقنا مع منظمي بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في نانجينغ (من 13 إلى 15 مارس 2020) على تأجيل البطولة إلى مارس 2021".

وتراقب اللجنة الأولمبية آخر تطورات الموقف الخاص بفيروس «كورونا» بشكل مدقق قبل صدور القرار رسميا سواء بالإعلان عن خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بشكل طبيعى أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.





وشكل منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي «طوكيو 2020»، فريق عمل للتنسيق مع السلطات الصحية في بلادهم، بشأن فيروس كورونا وكيفية التحرك في مواجهة انتشاره.





وأعلن توشيرو موتو رئيس اللجنة المنظمة الأولمبياد طوكيو فى تصريحات أفرزتها الوكلات العالمية أن انتشار فيروس كورونا المستجد والمتنامي في الصين يشكل "قلقا كبيرا" قبل أشهر على انطلاق الالعاب الاولمبية والبارالمبية في اليابان الصيف المقبل.





وأضاف موتو: «نحن قلقون للغاية حيال إمكانية أن يخفف انتشار الوباء من الاهتمام والحماس تجاه الألعاب (الاولمبية)، آمل أن يتم القضاء عليه في أسرع وقت ممكن. نخطط للتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، الحكومة ومدينة طوكيو لمواجهة هذه المعضلة».



