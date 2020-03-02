على طريقته الخاصة.. حسن شاكوش يغني «بودعك» لـ وردة.. فيديو

أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في غناء أغنية " بودعك" للمطربة وردة على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى، ولكن على طريقته الخاصة.





وأعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رفضه لمصطلح مهرجان، قائلا:" نحن نغني أغاني شعبية فقط".





وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" نحن نقوم بغناء المهرجانات للشعب ودي حاجة بسيطة تفرح الناس ولذلك أطلق على الأغاني مصطلح مهرجان".





وتابع حسن شاكوش:" زمان كنا بنسمع مزيكا سريعة في المهرجانات والكلمات غير مفهومة، لكن حاليا الوضع اختلف بشكل كبير وأصبحت الكلمات لها معنى".





واكمل حسن شاكوش:" لما بسجل أي أغنية لازم اتاكد من مخارج الحروف الصحيحة، وكافة أغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات، وأغنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات".