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توك شو

على طريقته الخاصة.. حسن شاكوش يغني «بودعك» لـ وردة.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:06 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش،  في غناء أغنية " بودعك" للمطربة وردة على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى، ولكن على طريقته الخاصة.

وأعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش،  رفضه لمصطلح مهرجان، قائلا:" نحن نغني أغاني شعبية فقط".

وأضاف حسن شاكوش  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"  نحن نقوم بغناء المهرجانات للشعب ودي حاجة بسيطة تفرح الناس ولذلك أطلق على الأغاني مصطلح مهرجان".

وتابع حسن شاكوش:"  زمان كنا بنسمع مزيكا سريعة في المهرجانات والكلمات غير مفهومة، لكن حاليا الوضع اختلف بشكل كبير وأصبحت الكلمات لها معنى".

واكمل حسن شاكوش:"  لما بسجل أي أغنية لازم اتاكد من مخارج الحروف الصحيحة، وكافة أغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات، وأغنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات".
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