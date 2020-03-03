لفك الاختناقات المرورية.. كوبري جديد على طريق أسيوط – القاهرة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأعمال الجارية لإنشاء المرحلة الأولى من كوبرى منقباد العلوي على طريق "أسيوط – القاهرة" الزراعي، والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر.





ويسهم هذا الكوبري في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية، وتوفير الوقت والجهد للمتجهين إلى الطريق الزراعي بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل.





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وتابع المحافظ الأعمال الجارية التي تنفذها شركة المقاولون العرب من دق للخوازيق والقواعد على جانبي الترعة الإبراهيمية "ركائز الكوبري"، واستمع لشرح تفصيلي من المهندس المسئول عن نسب تنفيذ المشروع التي بلغت في المرحلة الأولى 30%، موجهًا بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال بالجودة والدقة والمواصفات المطلوبة مؤكدًا أن الكوبرى يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها الدولة في شتى القطاعات بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين.





وأوضح محافظ أسيوط أن كوبرى منقباد الجديد الجاري تنفيذه يعد نقلة نوعية ستحقق طموحات وأحلام أبناء القرية ومرتاديها نظرًا للتكدس والازدحام والكثافات المرورية لوجود مدخل القرية على الطريق الزراعي يفصله الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من الدولة ودعمها المتواصل لجميع مشروعات البنية الأساسية والتحتية، خاصة في مجال تطوير شبكة الطرق والكباري لما لها من مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين.





وأكد المحافظ التنسيق الكامل والتعاون مع جميع الجهات وأعضاء مجلس النواب للعمل على حل جميع مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم في شتى القطاعات.