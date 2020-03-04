الأرصاد: كتلة هوائية وموجة أمطار تضرب البلاد خلال 72 ساعة القادمة.. فيديو

أفادت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الطقس الحالى يشهد موجة من التقلبات الجوية ما بين تذبذب وتيرة معدلات الانخفاض والارتفاع خلال هذه الأيام.









ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ما يفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء 15 يوم حيث يبدأ فصل الربيع فى 21 مارس من الشهر الجارى.





وأشارت إلى استمرار تواجد الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والزراعية وتقل معها الرؤية لذا يتجنب الحرص أثناء القيادة على هذه الطرق.







