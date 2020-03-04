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الأرصاد: كتلة هوائية وموجة أمطار تضرب البلاد خلال 72 ساعة القادمة.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:38 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
أفادت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الطقس الحالى يشهد موجة من التقلبات الجوية ما بين  تذبذب وتيرة  معدلات الانخفاض والارتفاع خلال هذه الأيام.

وكشفت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد  والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم  الأربعاء عن ارتفاع معدلات درجات الحرارة اليوم وغدا الخميس بمعدل 5 درجات مئوية، لافتة إلى أن يوم الجمعة سيشهد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى لتعود ل 22 درجة مئوية مصاحب لسقوط أمطار على السواحل الشمالية نتيجة قدوم كتلة هوائية رياح مالية غربية قادمة من جنوب أوروبا. 

ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ما يفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء 15 يوم حيث يبدأ فصل الربيع فى 21 مارس من الشهر الجارى.

وأشارت إلى استمرار تواجد الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والزراعية وتقل معها الرؤية لذا يتجنب الحرص أثناء القيادة على هذه الطرق. 


وحذرت  وكيل مركز الاستشعار عن بعد التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس الثقيلة الشتوية خلال هذه الأيام  تجنبا للإصابة بنزلات البرد.
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