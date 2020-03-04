الكشف على 700 حالة ضمن قافلة جامعة القاهرة الطبية بمنشأة رضوان فى الجيزة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة الشاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى قرية منشأة رضوان بمحافظة الجيزة، تحت إشراف الدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نجحت في إجراء الكشف الطبي لنحو 700 حالة، وتوعية نحو 750 من أهالي القرية في عدة مجالات، وقدمت الكشف البيطري والعلاج لنحو 595 من المواشي والدواب والدواجن.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة الشاملة لقرية منشأة رضوان، شارك فيها 8 كليات هي: طب قصر العيني، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والطب البيطرى، والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، والمعهد القومي للأورام، وضمت أساتذة من مختلف التخصصات الطبية منها: الباطنة، والصدرية، والعظام، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، والتمريض، وغيرها من التخصصات، مشيرًا إلى أن القافلة قدمت التوعية في عدة مجالات شملت البيئة والنظافة الشخصية، والأمومة والطفولة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوعية المرأة بالصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى التوعية بفيروس كورونا المستجد، والتغذية السليمة، كما قامت بالتوعية والإرشاد الزراعي.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على دعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصري، وأداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في جامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات.





من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية الشاملة لقرية منشأة رضوان، قدمت ورش عمل لأطفال القرية للتوعية بالنظافة الشخصية، والتدريب على بعض الألعاب الفكرية، لتنمية وعي الأطفال وقدرتهم على التفكير، وعقدت 3 محاضرات لنحو 150 سيدة للتوعية بالكشف المبكر لأمراض الثدي. مشيرًا إلى أنه تم توافر كل ما يلزم من أدوات وأدوية ومستلزمات طبية.





يذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وتوفير المواد الغذائية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، ومن هذه القوافل قافلة طبية شاملة لقرية كفر حكيم وأخرى لقرية نكلا بمحافظة الجيزة، وقافلة طبية لمحافظة مطروح، بالإضافة إلى قافلة طبية شاملة بمناطق حلايب وشلاتين ورأس غارب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر.