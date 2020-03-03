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تعليم

لليوم الرابع على التوالي.. فعاليات شهر العلوم المصري تنتشر بالمحافظات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:07 م
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
تشهد فعاليات شهر العلوم المصرى للعام السابع على التوالي انتشارا في عدد من المحافظات في اليوم الرابع لها حيث تقام ندوة تكنولوجيا التراث بأكاديمية البحث العلمي، بينما تقام في أسيوط ندوة الملكية الفكرية بالمركز الإقليمي بسوهاج.

ويقام خلال اليوم ذاته ندوة التخطيط وابتكار أشياء مفيدة للمجتمع بالمركز الإقليمي بدمياط، بالإضافة لورش عمل لطلاب جامعة الطفل بالزقازيق. 


وقد شهد اليوم الأول بمسرح السلام بأكاديمية البحث العلمي محاضرة عامة للعالم المصري زاهي حواس.


وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فعاليات شهر العلوم المصرى تنظمها الأكاديمية خلال شهر مارس من كل عام منذ عام 2014، بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والمكتبات العامة والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي المبادرات الشبابية والطلابية؛ المعنية بتبسيط العلوم والتعليم الإبداعي تحت مظلة واحدة.


وتشتمل أجندة شهر العلوم هذا العام على أكثر من 1500 فاعلية فى الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أكثر من 200 ألف مشارك، وذلك بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.


وللتسجيل لحضور فعاليات شهر العلوم المصري.. عبر هذا الرابط:  اضغط هنا


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