شكاوى مجلس الوزراء يتابع مؤشرات الأداء وتفعيل الربط الإلكتروني في سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وفد منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء بمكتبه، وعلى رأسه اللواء أشرف مصطفي حنفي مدير متابعة الجهات الحكومية بمجلس الوزراء، والدكتور إيهاب محمود مدير متابعة محافظة سوهاج بمجلس الوزراء ، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ واللواء عصام الليثي السكرتير العام ، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء وتفعيل الربط الالكترونى للجهات المختلفة بالمحافظة مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء.





وأكد محافظ سوهاج على أهمية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجهًا بتكثيف جهود مسئولي المنظومة بالمحافظة لرفع معدلات الإنجاز وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لجميع المسئولين في كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة، بضرورة التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.





وعقد الوفد اجتماعا بحضور نائب المحافظ، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور الطاهر موهوب مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، ولفيف من رؤساء المراكز والأحياء والقيادات التنفيذية ومسئولي منظومة الشكاوى الحكومية بالمراكز والأحياء والمديريات للوقوف على سير العمل وتفعيل الربط الإلكتروني بين المحافظة والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء للرد على شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.





حيث أكد نائب محافظ سوهاج على أهمية تطوير منظومة خدمة المواطنين والعمل على تذليل العقبات أمام الاستجابة لطلبات واحتياجات المواطنين، والعمل بشكل جادى في التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل المشكلات في أقل وقت ممكن، مشيرا إلى ضرورة اعداد بيانات دقيقة بشكل إحصائي دوري، يتم خلالها توضيح "نسب المشكلات التي تم استقبالها، والتي تم حلها، والمشكلات الخاضعة للدراسة والفحص تمهيدا للحل".





وأعرب اللواء أشرف مصطفى عن شكره لمحافظ سوهاج على مجهوداته وحرصه على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ودعمه لفريق العمل بالمنظومة لرفع نسب الانجاز الخاصة بالمحافظة ، مشيدا بما تحقق من إنجاز واستجابة لشكاوى المواطنين بنسبة إنجاز ٩٨ % حيث تم فحص عدد 8365 شكوى عبر المنظومة وتم الاستجابة لعدد 8245 شكوى في 30 قطاعا مختلفا حتى مارس الجاري، مؤكدا أن الهدف من منظومة الشكاوى تحسين أداء الجهات الحكومية من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مما سيؤدى إلى تعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة واستنتاج المؤشرات الإيجابية التي تساعد على تنمية الدولة في كافة الاتجاهات.





من جانبه وجه الدكتور إيهاب محمود مدير متابعة المحافظة بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء الشكر للقائمين على منظومة الشكاوى بسوهاج، موجها بضرورة بذل المزيد من الجهد، مستعرضا طبيعة عمل المنظومة ومؤشرات العمل بها تنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لها وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، والذى يتضمن ضرورة توحيد مصادر تلقى الشكاوى وربط البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة والمديريات والهيئات الحكومية لضمان سهولة إتاحتها لجميع المواطنين ومعالجة الشكاوي بشكل فوري وفعال في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.





يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .



