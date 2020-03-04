بعد حذفها من يوتيوب .. شاهد أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش

قامت إدارة يوتيوب بحذف أغنية "عود البطل" لكل من المطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال بعدما تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا حيث حققت فى فترة وجيزة 3 ملايين مشاهدة .. ونعرض لكم فى هذا الخبر الأغنية كاملة.





أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في غناء موال شعبي على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى، وقام حسن شاكوش بغناء جزء من مهرجان عود البطل وقام بالرقص على الهواء.





وقال حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، يوم الاثنين الماضي، في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مهرجان بنت الجيران أحدث نجاحا كبيرا على مستوى العالم في مصر والدول العربية".





وأضاف:" أغنية بنت الجيران يتم تدريسها في المدارس، وأنا جمهوري الناس الغلابة في المناطق الشعبية وأكون في قمة سعادتي بالمشاركة في أي فرح شعبي".

وتابع: "كافة أغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات، وأغنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات".





وأكمل حسن شاكوش: "أنا بغني مهرجانات وكل الالوان الغنائية الأخرى، وفي بداياتي الفنية كنت احصل على 100 جنيه في الأغنية".



