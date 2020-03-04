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ثقافة

فرقة الأقصر للفنون الشعبية تشارك في اليوم الختامي لمهرجان دندرة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
بدأت فرقة الأقصر للفنون الشعبية، الفقرة الأولى من فعاليات اليوم السادس والأخير لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء بدورته الأولى في محافظة قنا.

وقدمت الفرقة علي المسرح المكشوف لقصر ثقافة قنا، مجموعة من العروض الفنية، إلى جانب بعض أغاني الفلكلور، وأغاني التراث التي تميزت بها تلك الفرق. 

حضر الحفل كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة، ومحافظ قنا، ورئيس جامعة جنوب الوادي، والعديد من القيادات.

وامتلأ المسرح بالجمهور الذي توافد على، القصر لحضور الحفل، في صورة حضارية، يملأها الأمل والنور.

وشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي قدمتها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وهشام عباس، وغيرهم، واستضاف فعاليات المهرجان كل من معبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة جنوب الوادي.
 
ويختتم المهرجان فعالياته اليوم، بحفل للمطربة مي فاروق، وفرقتها في قصر ثقافة قنا. 
فرقة الأقصر للفنون الشعبية تشارك في اليوم الختامي لمهرجان دندرة
فرقة الأقصر للفنون الشعبية تشارك في اليوم الختامي لمهرجان دندرة
فرقة الأقصر للفنون الشعبية تشارك في اليوم الختامي لمهرجان دندرة
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