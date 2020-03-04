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تعليم

استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية بالفيوم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:04 م
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بجولة ميدانية بمدارس إدارة طامية التعليمية ، لمتابعة سير العمل ، وانتظام العملية التعليمية، حيث تابع عدد من المدارس منها مدرسة كوم أوشيم الإعدادية بطامية.

تفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة إنجليزية بالصف الأول الإعدادي، وناقش الطلاب على السبورة للوقوف على المستوى العلمى، كما حضر حصة علوم بالصف الثاني الإعدادي وناقش الطلاب للوقوف على المستوى العلمي.

قرر وكيل تعليم الفيوم، إحالة معلم التربية الفنية للتحقيق بسبب عدم انضباط دفتر التحضير، وإحالة مشرف معمل العلوم للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل الوظيفي، وعدم نظافة وتنظيم معمل العلوم.

كما قرر إحالة 7 معلمين وعامل خدمات معاونة للتحقيق بسبب تغيبهم عن الحضور للمدرسة، كما تم إستبعاد مدير المدرسة بسبب عدم انتظام وانضباط العمل ، وعدم نظافة المدرسة والتقاعس فى أداء العمل.

كما تابع مدرسة الفصل الواحد بقرية ناصر بكوم أوشيم ، وأشاد بانتظام وانضباط العمل بالمدرسة ، حيث ناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.

أشاد وكيل تعليم الفيوم بنظافة الفصل والجهد المتميز المبذول فى العمل بالفصل ، وقرر منح  وفاء عياد جاب الله ، و جيهان محمود عبدالحميد شهادة تقدير وذلك للمستوى المتميز للتلاميذ، وانضباط وانتظام العمل بالفصل.
استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية بالفيوم
استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية بالفيوم
استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية بالفيوم
استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية بالفيوم
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