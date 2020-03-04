إعدام هشام عشماوي.. أرملة الشهيد المنسي توجه رسالة قوية للإرهابيين.. فيديو

علقت منار هارون أرملة الشهيد أحمد المنسي، على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي قائلة: "شعرنا بفرحة كبيرة وتبادلنا التهاني والنهاردة يوم عيد بالنسبة لنا".
وأضافت منار هارون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "فوجئت بحجم العمليات الإرهابية التي نفذها الإرهابى هشام عشماوي".
وتابعت: "ربنا يرحم شهداءنا وينتقم من الإرهابى هشام عشماوي، وأسر الشهداء في تواصل دائم وتبادلنا التهاني اليوم بعد تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي".
وأكملت: "فخورة ببلدي مصر التي لا تترك حق أبنائها وشهدائها ومصر تصنع تاريخها بنفسها".
ووجهت منار هارون رسالة للعناصر الإرهابية: "ملكش عيش فيها طول ما إحنا فيها، وأنت خسران دنيا وآخرة، وهذا ما كتبه الشهيد المنسي في جواب تركه لنا"، مضيفة: "كلما أزور الشهيد المنسي أطمئنه على مصر".