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توك شو

إعدام هشام عشماوي.. أرملة الشهيد المنسي توجه رسالة قوية للإرهابيين.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:05 م
الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
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هاني حسين
علقت منار هارون أرملة الشهيد أحمد المنسي، على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي قائلة: "شعرنا بفرحة كبيرة وتبادلنا التهاني والنهاردة يوم عيد بالنسبة لنا".

وأضافت منار هارون  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "فوجئت بحجم العمليات الإرهابية التي نفذها الإرهابى هشام عشماوي".

وتابعت: "ربنا يرحم شهداءنا وينتقم من الإرهابى هشام عشماوي، وأسر الشهداء في تواصل دائم وتبادلنا التهاني اليوم بعد تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي".

وأكملت: "فخورة ببلدي مصر التي لا تترك حق أبنائها وشهدائها ومصر تصنع تاريخها بنفسها".

 ووجهت منار هارون رسالة للعناصر الإرهابية: "ملكش عيش فيها طول ما إحنا فيها، وأنت خسران دنيا وآخرة، وهذا ما كتبه الشهيد المنسي في جواب تركه لنا"، مضيفة: "كلما أزور الشهيد المنسي أطمئنه على مصر".
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