إعدام هشام عشماوي.. أرملة الشهيد المنسي توجه رسالة قوية للإرهابيين.. فيديو

علقت منار هارون أرملة الشهيد أحمد المنسي، على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي قائلة: "شعرنا بفرحة كبيرة وتبادلنا التهاني والنهاردة يوم عيد بالنسبة لنا".





وأضافت منار هارون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "فوجئت بحجم العمليات الإرهابية التي نفذها الإرهابى هشام عشماوي".





وتابعت: " ربنا يرحم شهداءنا وينتقم من الإرهابى هشام عشماوي، و أسر الشهداء في تواصل دائم وتبادلنا التهاني اليوم بعد تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي".





وأكملت: " فخورة ببلدي مصر التي لا تترك حق أبنائها وشهدائها ومصر تصنع تاريخها بنفسها".



