يرصد شر عشماوي.. أرملة المنسي: جلست مع القائمين على مسلسل الاختيار للحصول على المعلومات

قالت منار هارون أرملة الشهيد أحمد المنسي، إن مسلسل الاختيار يتحدث عن بطولات الشهيد أحمد المنسي ويرصد شر الإرهابى هشام عشماوي.





وأضافت منار هارون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "جلست مع القائمين على المسلسل للحصول على معلومات كثيرة عن الشهيد أحمد المنسي واهتموا بكل التفاصيل".





وتابعت منار هارون: " الفنان أحمد العوضي يقوم بتجسيد دور الإرهابى هشام عشماوي وحصلوا على تفاصيل ورسائل كتبها الشهيد أحمد المنسي".





وأكملت منار هارون: "أبنائي يشعرون بسعادة بالغة بعد تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي".





وتابعت منار هارون: "ربنا يرحم شهداءنا وينتقم من الإرهابى هشام عشماوي، وأسر الشهداء في تواصل دائم وتبادلنا التهاني اليوم بعد تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي".





وأكملت منار هارون: "فخورة ببلدي مصر التي لا تترك حق ابنائها وشهدائها ومصر تصنع تاريخها بنفسها".





ووجهت منار هارون رسالة للعناصر الإرهابية: "ملكش عيش فيها طول ما إحنا فيها، وأنت خسران دنيا وأخرة، وهذا ما كتبه الشهيد المنسي في جواب تركه لنا"، مضيفة: "كلما أزور الشهيد المنسي أطمئنه على مصر".



