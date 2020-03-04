AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يرصد شر عشماوي.. أرملة المنسي: جلست مع القائمين على مسلسل الاختيار للحصول على المعلومات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:12 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
Advertisements
هاني حسين
قالت منار هارون أرملة الشهيد أحمد المنسي، إن مسلسل الاختيار يتحدث عن بطولات  الشهيد أحمد المنسي ويرصد شر الإرهابى هشام عشماوي.

وأضافت منار هارون  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "جلست مع القائمين على المسلسل للحصول على معلومات كثيرة عن الشهيد أحمد المنسي واهتموا بكل التفاصيل".

وتابعت منار هارون: "الفنان أحمد العوضي يقوم  بتجسيد  دور الإرهابى هشام عشماوي وحصلوا على تفاصيل ورسائل كتبها الشهيد أحمد المنسي".

وأكملت منار هارون: "أبنائي يشعرون  بسعادة بالغة بعد تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي".

وتابعت منار هارون: "ربنا يرحم شهداءنا وينتقم من الإرهابى هشام عشماوي، وأسر الشهداء في تواصل دائم وتبادلنا التهاني اليوم بعد تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي".

وأكملت منار هارون: "فخورة ببلدي مصر التي لا تترك حق ابنائها وشهدائها ومصر تصنع تاريخها بنفسها".

 ووجهت منار هارون  رسالة للعناصر الإرهابية: "ملكش عيش فيها طول ما إحنا فيها، وأنت خسران دنيا وأخرة، وهذا ما كتبه الشهيد المنسي في جواب تركه لنا"، مضيفة: "كلما أزور الشهيد المنسي أطمئنه على مصر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد تجسد شخصية زوجة عشماوي في "الاختيار"

أحمد العوضي يتحول إلى الإرهابي هشام عشماوي ..صورة

أحمد العوضي يكشف تفاصيل تصوير مسلسله الاختيار في رمضان.. فيديو

طريقا الحق والشيطان.. المنسي شهيد وعشماوي خائن.. القصة الكاملة

الديهي يطالب بإنتاج عمل درامي عن وطنية المنسي وخيانة عشماوي

تعليق أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي بعد إعدام هشام عشماوي.. فيديو

ترشيحاتنا

فى حضور مرتضي منصور.. إخلاء سبيل زوجة شادي محمد وحجز القضية للحكم في سرقة شقة طليقها

الأهلي يؤكد مشاركته في مهرجان اعتزال طارق التائب

رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولية.. تفاصيل

أحمد موسى: الإرهابى هشام عشماوي عند الإخوان أهم من محمد مرسي وخيرت الشاطر

الزمالك يتلقى خطابا رسميا بتأجيل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.. تفاصيل

أحمد موسى يكشف سبب إعدام هشام عشماوي شنقاً وليس رمياً بالرصاص.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

مين أحلى .. دنيا وإيمى سمير غانم تتألقان بإطلالات كاجوال

بملابس رياضية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة