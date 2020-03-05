موجة أمطار ورياح عنيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الطقس الحالي يشهد موجة من التقلبات الجوية ما بين تذبذب وتيرة معدلات الانخفاض والارتفاع خلال هذه الأيام.





وكشف محمود شاهين ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، الخميس، عن انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مصحوب بسقوط أمطار على السواحل الشمالية بداية من غد الجمعة يصل 6 درجات مئوية لتسجل 20 درجة مئوية نتيجة تغير الكتل الهوائية.





وأشار محمود شاهين ، إلى اقتراب انتهاء فصل الشتاء خاصة أن ما يفصلنا على قرب فصل الربيع 20 يومًا، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية واردة بشكل كبير خلال هذه الأسابيع المقبلة.





وحذّر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس الثقيلة الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد.





ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.