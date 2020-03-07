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تعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.. التعليم تناقش تعديلاته مع اتحاد الطلاب الأسبوع الجاري

السبت 07/مارس/2020 - 10:47 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياسمين بدوي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ينتظره جميع الطلاب الآن بحالة من الترقب والقلق، حتى يتمكنوا من تنظيم جدول مراجعة المواد على أساسه.



وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعقد اجتماعا مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة تعديلاتهم المقترحة المطلوب إجراؤها على التصور الذي طرحته وزارة التربية والتعليم ى موقعها الرسمي مؤخرًا.


وقال المصدر إنه من المقرر خلال هذا الاجتماع، أن يتم الوصول للتصور النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 والذي سيتم اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم.


 وأوضح المصدر أن الوزارة على استعداد تام للاستجابة للتعديلات التي سيقدمها اتحاد طلاب مدارس مصر على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المقترح من وزارة التربية والتعليم، بشرط أن يتم الالتزام بموعد بداية ونهاية الجدول المقترح.



وأكد أن إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب.


وكان قد تمت إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/



وأوضحت أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 لمدة أسبوع، لإبداء الرأي فيما ورد به، مشيرةً إلى أنه يمكن إرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني 

[email protected]


ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح، تبدأ الامتحانات يوم الأحد 7 يونيو 2020 اللغة العربية والتربية الدينية، ثم يمتحن الطلاب الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء، ويمتحن الطلاب الخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، ثم يمتحن الطلاب الاحد 14 يونيو 2020 الاستاتيكا.


ويمتحن طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 الأحياء والديناميكا والفلسفة، ويمتحن الطلاب الأحد 21 يونيو 2020 الكيمياء والجغرافيا، ويمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو 2020 الفيزياء والتاريخ، الأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.


ويمتحن الطلاب يوم الخميس 2 يوليو 2020 الجيولوجيا التفاضل والتكامل و الجبر والهندسة الفراغية.


 أصدر اتحاد طلاب مدارس مصر بيانا رسميا، أكد خلاله أنه بعد الاستماع للمقترحات المقدمة والأكثر طلبًا لتعديل الجدول المقترح لإتمام الشهادة الثانوية، تم تخصيص روابط إلكترونية لأول مرة للتصويت على المقترحات المقدمة بواسطة الطلاب.


وقال اتحاد طلاب مدارس مصر إن هذه الروابط الإلكترونية تتمثل فيما يلي: 


للتصويت على المواد (العامة) يرجى الدخول على لينك 

https://www.surveymonkey.com/r/WP7TMV2


للتصويت على مقترحات شعبة العلمى (علوم) يرجى الدخول على لينك

https://www.surveymonkey.com/r/S35JF2D


للتصويت على مقترحات شعبة العلمى (رياضة) يرجى الدخول على لينك 

https://www.surveymonkey.com/r/SGL3XLS


للتصويت على مقترحات الشعبة (الأدبية) يرجى الدخول على لينك

https://www.surveymonkey.com/r/SG7BG8M


وكان قد أعلن اتحاد طلاب مدارس مصر في بيان سابق له، عن فتح باب تلقى الآراء والمقترحات للجدول من خلال رسائل الصفحة الرسمية للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقال اتحاد طلاب مدارس مصر:  "نتمنى لطلاب الثانوية العامة كل التوفيق فى دراستهم التى يخوضونها الفترة الحالية، كما ننتظر آراءكم ومقترحاتكم الطيبة التى سيتم أخذها في  الاعتبار وعرضها على المسئولين في وزارة التربية والتعليم، واعلموا دائما أن هدفنا هو توصيل صوت الطالب وخدمة العملية التعليمية". 

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