قتيلان من الجيش السوداني في اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن شهيدين بين جنودها قد سقطا في اشتباكات مُسلحة مع عصابات (الشفتة) الإثيوبية في منطقة (الفشقة) السودانية المحتلة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.



وطالما شهدت منطقة الفشقة (في ولاية القضارف) شرق السودان هجمات متكررة على مزارعيها وسكانها من العصابات الإثيوبية المسلحة دون ردع من السلطات الإثيوبية؛ بهدف احتلال المزيد من الأراضي السودانية.



وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على (فيس بوك) اليوم الأحد : إن مجموعات من عصابات الشفتة الإثيوبية هاجمت قرية (شرق العطبراوي) داخل الحدود السودانية أمس السبت وقامت بسرقة عدد من الأبقار ودخلت فى اشتباكات دامية مع الجيش السوداني؛ مما أسفر عن وقوع شهيدين وإصابة فرد ثالث.