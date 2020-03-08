AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قتيلان من الجيش السوداني في اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

الأحد 08/مارس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت القوات المسلحة السودانية أن شهيدين بين جنودها قد سقطا في اشتباكات مُسلحة مع عصابات (الشفتة) الإثيوبية في منطقة (الفشقة) السودانية المحتلة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

وطالما شهدت منطقة الفشقة (في ولاية القضارف) شرق السودان هجمات متكررة على مزارعيها وسكانها من العصابات الإثيوبية المسلحة دون ردع من السلطات الإثيوبية؛ بهدف احتلال المزيد من الأراضي السودانية.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على (فيس بوك) اليوم الأحد : إن مجموعات من عصابات الشفتة الإثيوبية هاجمت قرية (شرق العطبراوي) داخل الحدود السودانية أمس السبت وقامت بسرقة عدد من الأبقار ودخلت فى اشتباكات دامية مع الجيش السوداني؛ مما أسفر عن وقوع شهيدين وإصابة فرد ثالث.

يشار إلى أن هذا التوغل أتى بعد أيام من مباحثات بين مسئولين في البلدين بهدف السيطرة على تلك الأحداث بعدما باتت تؤرق سكان الفشقة، إثر تكرارها في الآونة الأخيرة وسط مطالبات من الأهالي للحكومتين الولائية والاتحادية بضرورة التدخل لمنع العصابات الإثيوبية المسلحة من تغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة عبر مساعدة تلك العصابات للمزارعين الإثيوبيين على استيطان منطقة الفشقة ، علما بأنها من أجود الأراضي الزراعية التي تُزرع بالسمسم والصمغ العربي كونها تقع بين نهرين مما يكسبها خصوبة استثنائية.
Advertisements

ترشيحاتنا

سفراء دول غربية يؤدون اليمين أمام الملك سلمان

بعد فوز السورى محمد إسلام رميح .. هجوم شرس على ذا فويس كيدز .. فيديو وصور

ابق فى منزلك.. 5 خطوات اتبعها عند الشعور بأعراض فيروس كورونا.. شاهد

احذر .. تقبيل القطط والكلاب يسبب فيروس كورونا

آخر دراسة.. نصف ملعقة زيت زيتون يوميًا تحميك من مرض خطير

3 غيابات مؤثرة في صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير جريء.. خطيبة محمد الشرنوبي تستعرض أنوثتها على السوشيال ميديا.. شاهد

الأكبر في غرب أفريقيا.. النيجر مملكة اليورانيوم في العالم.. صور

بـ فساتين جريئة.. إيمان العاصي وريم البارودي يثيران الجدل