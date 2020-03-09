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اقتصاد

الأدنى منذ 2016.. انخفاض كارثي في أسعار النفط

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت وكالة رويترز للأنباء عن هبوط كارثي في أسعار النفط الآجلة بأكثر من 20 % في أدنى مستوى منذ عام 2016 بعد خفض السعودية أسعار نفطها. 

وذكرت وكالة بلومبرج أن المملكة العربية السعودية بدأت حربا نفطية شاملة، بعد أن خفضت الأسعار الرسمية لخامها، وجعلت التخفيضات خلال 20 عامًا على الأقل هي الأعمق في درجتها الرئيسية، محاولة دفع أكبر عدد ممكن من البراميل إلى السوق، بعد رفض روسيا خفض السعر.

وأشارت الوكالة الاقتصادية الأمريكية، في تقريرها المنشور أمس الأحد، أن التخفيضات في الأسعار الشهرية من قبل المنتج الرسمي أرامكو السعودية، هي أول مؤشر على كيفية استجابة السعوديين لتفكك التحالف بين أوبك وشركاء مثل روسيا، وتخطط المملكة لمرافقة التخفيضات في الأسعار، زيادة في المعروض من الخام، وفقًا لأشخاص على علم بالوضع.

وأضاف التقرير المنشور على موقع وكالة بلومبرج، أن إعلان التسعير من أرامكو يعد أول قرار تسويقي كبير منذ أن انتهت محادثات المنتجين في فيينا بالفشل الكبير يوم الجمعة، عندما عجزت المملكة عن إقناع روسيا بالموافقة على خفض الإنتاج لفترة أطول وأعمق. 

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